La promotora Esto es Lucha Libre Nogales conmemora su décimo aniversario este domingo 22 de noviembre con una función especial en el Coliseo Taurino. Su director, Obed Esquer, informó que el recinto abrirá sus puertas a las 17:00 horas para iniciar el espectáculo a las 18:00 horas, en una jornada dedicada a festejar diez años de esfuerzo y trabajo continuo frente a la afición fronteriza.
El programa contempla como plato fuerte una lucha encadenados bajo la modalidad Bull Terrier Match entre Tizoc y Dextroy. Además, el cartel incluye tres combates de campeonato con títulos en juego, un enfrentamiento regional entre Nogales y Hermosillo, así como una batalla campal inaugural con ocho o nueve gladiadores por la Copa Esto es Lucha Libre Nogales 2026.
Esquer recordó que la iniciativa nació hace una década como un proyecto modesto enfocado únicamente en la grabación y cobertura de espectáculos locales. Con el paso del tiempo, la organización evolucionó hasta consolidarse como promotora y empresa formal, con dos años de producción ininterrumpida de carteleras propias en la ciudad.
Uno de los ejes centrales de este crecimiento consiste en la apuesta por el talento local, integrado por exponentes como Dextroy, el Comandante Güero Cota, Dark Iron y Dark Fénix, junto con leyendas del cuadrilátero como Sol de Oriente y Estrella Veloz. Gracias al respaldo de ese elenco, la organización logró abrir brecha y participar en eventos en Tucson, Arizona, paso clave para proyectar la lucha libre nogalense fuera de la ciudad.
El directivo definió a Nogales como “una plaza muy noble” y agradeció la lealtad del público que ocupa tanto las primeras filas como la zona general del Coliseo Taurino en cada presentación. Tras invitar a los asistentes a llegar temprano para ubicar su asiento y disfrutar el evento al cien por ciento, Esquer reafirmó el propósito de su equipo de “dejar huella en el público de la lucha libre de Nogales”.