Con un mensaje de identidad, arraigo y compromiso comunitario, Hipólito Sedano Ruiz sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Empalme-Nogales, sobre la calle Mexicali, donde compartió experiencias personales, escuchó inquietudes ciudadanas y dialogó sobre los avances y desafíos que enfrentan las familias nogalenses.
Durante la reunión, recordó que hace 33 años llegó a esta frontera, una ciudad que lo recibió con las puertas abiertas, le brindó oportunidades para salir adelante y se convirtió en el hogar donde nacieron sus hijos.
Sedano Ruiz expresó su orgullo de ser nogalense y reconoció el esfuerzo de las mujeres y hombres que diariamente impulsan la industria, fortalecen el comercio, emprenden sus propios negocios y contribuyen al desarrollo de la ciudad.
En el intercambio con los vecinos, abordó cómo los principios de la Cuarta Transformación se reflejan en la vida cotidiana de las familias, destacando los programas de pensiones para adultos mayores, los apoyos a estudiantes y las obras de infraestructura impulsadas desde los distintos niveles de gobierno.
Reconoció que, junto a los avances, persisten necesidades que requieren atención y seguimiento, por lo que consideró fundamental mantener el diálogo directo con la ciudadanía.
Como parte del encuentro, se revisaron avances relacionados con peticiones planteadas anteriormente por habitantes del sector, particularmente en materia de vialidades, alumbrado público y suministro de agua potable, asuntos que continúan formando parte de las prioridades expresadas por la comunidad.
Sedano Ruiz señaló que, desde la filosofía de la Cuarta Transformación, reconocer los pendientes es tan importante como valorar lo realizado, pues el bienestar colectivo requiere participación, responsabilidad y suma de esfuerzos.
Finalmente, destacó que estrechar una mano representa mucho más que un saludo: simboliza solidaridad, confianza y el compromiso de seguir trabajando juntos por el bienestar de las familias nogalenses.