Una familia de la colonia Lomas de Anza en Nogales, Sonora, perdió todas sus pertenencias luego de que se registrara un incendio en su domicilio en horas de la mañana.
De acuerdo con la información oficial el siniestro inició al interior del departamento ubicado en la calle Cali marcado con el número 2B de dicho sector.
Residentes del lugar marcaron al 911, minutos después de las 10:00 horas para informar del conato de incendio a las autoridades, arribando al lugar efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales, quienes se hicieron cargo de sofocar el fuego.
Lamentablemente se reportaron pérdidas totales al interior del inmueble, donde or fortuna no se registraron personas lesionadas.
De acuerdo con información preliminar, el fuego habría iniciado en una vivienda localizada en la parte posterior del inmueble, extendiéndose posteriormente a otros departamentos.
Hasta el momento las autoridades y cuerpos de rescate no han dado a conocer los motivos exactos que originaron este incendio.
Cabe mencionar que la familia afectada solicita el apoyo de la comunidad de Nogales ya que perdieron todas sus cosas, cualquier interesado podría acudir al domicilio antes mencionado.