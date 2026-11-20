El sector industrial de esta frontera confía en que 2027 traerá mejores condiciones que 2026, año que concentró las transformaciones más drásticas para la industria manufacturera. Así lo expresó Daniel Rivera Ontiveros, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, quien destacó que, tras el proceso electoral, prevalece la expectativa de una mayor tranquilidad ante eventuales ajustes, al manifestar confianza en la concreción del acuerdo entre México y Estados Unidos, elemento clave para consolidar las exportaciones récord que registra el gremio.
Respecto al pulso laboral de la ciudad, el dirigente empresarial señaló que la planta productiva mantiene estabilidad y contabiliza poco más de 49 mil empleos directos, cifra muy próxima a los 50 mil puestos de trabajo. Aunque admitió que durante 2026 no hubo un repunte económico ni una expansión relevante en la creación de nuevas plazas a causa de la incertidumbre que afectó a toda la industria maquiladora, reiteró su apuesta por una ligera mejoría y un incremento en la actividad económica a partir del próximo año.
Rivera Ontiveros explicó que, hacia el cierre de cada año, especialmente en el mes en curso, el sector observa una disminución habitual y moderada en la plantilla laboral. Este comportamiento responde a que numerosos trabajadores deciden concluir su relación laboral para visitar a sus familias por periodos prolongados o intentar proyectos de emprendimiento en el interior del país; sin embargo, precisó que en enero suele presentarse una recuperación natural en las contrataciones.
El presidente de Index Nogales convocó a las empresas afiliadas a alistarse para el cierre de 2026 y para las modificaciones normativas que entrarán en vigor el siguiente año, entre ellas la reducción de la jornada laboral. Enfatizó que la mayoría de las compañías debe anticiparse mediante la capacitación oportuna de sus trabajadores y de los mandos medios, con el propósito de afrontar con orden la transición operativa que implicará esta medida.
Como parte de esta ruta de preparación, la asociación realizó un foro laboral que despertó amplio interés entre los representantes del sector industrial. Rivera Ontiveros anticipó que este encuentro no será el único y aseguró que el organismo fortalecerá el trabajo directo con sus socios, pues consideró que la industria se encuentra ante el inicio de un cambio significativo en las relaciones laborales.