Con el propósito de agradecer el respaldo ciudadano y abrir un espacio directo para reunirse, dialogar y compartir ideas, Julia Huerta ratificó la invitación pública a la ciudadanía en general para asistir a la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre a las 11:00 horas en el Parque El Represo.
El encuentro, enmarcado en el movimiento de Morena y bajo la consigna “La patria no se vende, se ama y se defiende”, busca consolidar un espacio abierto, cercano y festivo, en el que las y los asistentes podrán disfrutar de una mañana con música, alegría y un ambiente familiar, sumando el entusiasmo de vecinos de distintas colonias y jóvenes de la frontera.
Como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Nogales, Julia Huerta participa en el proceso interno con cercanía, convicción y amor por la ciudad. Su propuesta de trabajo parte de tres ejes fundamentales: la gente, el territorio y la Transformación.
En congruencia y responsabilidad con el servicio público y con el movimiento, tomó la decisión de separarse de su encargo anterior como Tesorera del Ayuntamiento de Nogales para caminar las colonias, escuchar de primera mano a la población, impulsar los Diálogos por la Transformación y hacer política con la gente y para la gente.
Con inversión histórica en infraestructura en ejercicio por 1,058 millones de pesos destinados a obra pública en Nogales durante el periodo 2021–2025; así como apuesta por la fortaleza financiera con la mejora crediticia de 5 escalones arriba (2021–2026), alcanzando las calificaciones A(Mex) por Fitch y HR A- por HR Ratings; además de ejercer una política pública de finanzas sanas con la reducción de 51 millones de pesos en la deuda pública municipal (2021–2025) y promover una eficiencia recaudatoria con incremento del 30% en el impuesto predial, al pasar de 101 a 131 millones de pesos entre 2022 y 2025.