Con el objetivo de romper los estigmas elitistas y acercar las letras a toda la comunidad, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta) llevo a cabo una jornada de intercambio gratuito de libros, poniendo a disposición del público un número cercano a los 350 ejemplares de diversos géneros literarios y de divulgación de diferentes temas.
La actividad impulsada por Phou Retes Galaz, con el apoyo de la dependencia de arte local, se busca que las y los ciudadanos de todas las edades puedan explorar obras de ficción, historia, política, cómics, literatura infantil y clásicos mexicanos, además de propuestas contemporáneas internacionales, sin tener que gastar en ellos, promoviendo la circulación de los libros y porque no, clubes de lectura.
La intención del intercambio de libros es democratizar la lectura, que la literatura no sea un espacio ni un lugar tan elitista ni tan cerrado para los que conocen, entre comillas, o para los letrados, entre comillas, sino que pueda ser un espacio accesible para todos quienes se quieran acercar a la lectura en cualquier gusto que tengan de la lectura, comentó.
Destacó que, la importancia de recuperar tanto el valor de la experiencia física de sostener y leer un ejemplar impreso frente a las descargas digitales, como el uso habitual de las bibliotecas públicas locales, donde existe una amplia variedad de materiales científicos, históricos y literarios disponibles sin costo para los interesados.
Les adelanto que queremos que este intercambio se haga de forma periódica. La última vez que lo hicimos fue a la Feria del Libro y ya pasó algo de tiempo desde entonces, pero a partir de hoy queremos que se haga más o menos cada dos semanas. No obstante, ustedes pueden estar pendientes en la página de Imfoculta para más información, mencionó.