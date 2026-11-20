Los habitantes de La Mesa en Nogales contarán próximamente con la pavimentación total de su acceso principal sobre el bulevar Bicentenario, además de la instalación de un nuevo centro comercial de abastos impulsado por un empresario local para ampliar las opciones de consumo en ese sector.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales explicó que los trabajos de pavimentación se ejecutan por etapas entre el cierre de este año y el inicio del próximo, utilizando recursos disponibles sin necesidad de esperar al nuevo presupuesto anual, con el objetivo de dejar completamente habilitada la entrada de este populoso sector.
"Vamos a pavimentar en este fin de año y a principios del otro, sin esperarnos al presupuesto, la primera parte que estamos pavimentando ahorita en La Mesa y después viene la segunda parte para tener todo lo que es la entrada del bulevar de La Mesa pavimentada", comentó el Alcalde.
El munícipe detalló que, el nuevo centro comercial estará ubicado sobre el mismo bulevar y ya se encuentra en trámite de permisos para iniciar su construcción, e indicó que se trata de un inversionista nogalense con diversos establecimientos en la ciudad que aceptó llevar esta alternativa de compras a los vecinos del sur.
"Siempre los vecinos y los ciudadanos de esa área me habían pedido que gestionara un mercado, que tuvieran otra opción de abastecer sus productos alimenticios, y les quiero decir que ya en estos días voy a anunciar un centro comercial de un empresario aquí en Nogales que va a abrir ya un centro comercial de abastos para esa área", mencionó.