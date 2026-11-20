Un residente de Nogales de nombre Jorge Eduardo “N”, de 52 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia en las cosas en casa habitación, cometido en perjuicio del patrimonio de las personas, con domicilio en esta frontera.
De acuerdo con los datos oficiales los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 22:41 horas, cuando el imputado ingresó sin autorización a un domicilio ubicado en la calle Aljustre, de la colonia Lomas de Fátima, donde habría quebrado el pasador de la puerta de acceso para introducirse al inmueble y apoderarse de diversos objetos.
Entre los bienes sustraídos se encuentran una carretilla, una aspiradora color naranja con negro, marca Ridgid, dos hidrolavadoras de las marcas Bauer y Ryobi, así como herramienta variada que se encontraba en una caja de cartón.
El imputado fue descubierto cuando salía del domicilio con los objetos en su poder, por lo que fue perseguido por testigos, quienes lo señalaron ante agentes de Seguridad Pública Municipal, primeros respondientes que realizaron su detención.
Durante la audiencia inicial, el Juez calificó de legal la detención, permitió la formulación de imputación y resolvió vincular a proceso; además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.