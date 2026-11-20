La gestión binacional del agua requiere una gobernanza local y no decisiones centralizadas en la Ciudad de México o Washington, advirtió Carlos de la Parra durante su conferencia en el Museo de Arte de Nogales, esto por medio de un evento que formó parte de la serie de sesiones informativas sobre el cuidado y el reciclaje del vital líquido organizadas en esta frontera por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y la Universidad Estatal de Arizona (ASU).
El director de la organización Centro Luken e integrante de la Alianza Revive el Rio Colorado, explicó que Ambos Nogales comparten un mismo acuífero subterráneo administrado bajo reglas opuestas en cada país, ya que mientras que en México el agua es un recurso patrimonio de la nación, en Estados Unidos pertenece al dueño de la tierra, lo que genera ineficiencia e inequidad al intentar regular su extracción.
El diálogo entre vecinos que solamente tienen un cerco en medio es mucho más efectivo que un diálogo que tiene que irse a Ciudad de México para decirle a Washington que le diga al que está del otro lado de la frontera que necesitamos platicar sobre el agua que tenemos que compartir, comentó el doctor Parra.
De la Parra subrayó que la vigilancia ciudadana es indispensable frente a la falta de seguimiento de las autoridades en temas como el tratamiento de aguas residuales y la prevención de inundaciones en Nogales, por lo que invitó a la población a exigir respuestas directas tanto al organismo operador local como a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ante los riesgos climáticos que enfrenta la ciudad.