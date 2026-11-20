Con una cifra récord de 441 jóvenes beneficiados en ambos lados de la frontera, la Asociación de Maquiladoras de Sonora (AMS) Index Nogales llevó a cabo la ceremonia de entrega correspondiente a la edición 49 de su emblemático Programa de Becas Educativas 2026.
El respaldo económico alcanzó este año a 400 estudiantes de nivel preparatoria y universidad en la región de Nogales, Magdalena, Cananea y Hermosillo, al superar los 350 apoyos otorgados el año anterior, además de 41 alumnos de Nogales, Arizona, al consolidar el carácter binacional de una iniciativa que suma casi cinco décadas impulsando la formación académica en la región.
Joshua Rubin, director del Programa de Becas y Torneo de Golf de Index Nogales, destacó que el crecimiento sostenido del programa responde a la solidaridad de las empresas instaladas en la frontera y calificó los resultados de recaudación como extraordinarios.
Tengo cinco años haciendo esto y cada año ha sido quebrar récord tras récord. Este año tuvimos nuestro evento con menos gente, pero recaudamos más dinero que nunca. Las mismas empresas de Nogales tienen el compromiso y la certeza de ayudar a su comunidad y brindar el soporte necesario, expresó Rubin.
Ante la evolución tecnológica global, Rubin enfatizó la urgencia de fortalecer la preparación técnica y profesional de la juventud sonorense:
El mundo está cambiando en áreas como la tecnología y la inteligencia artificial, y es muy importante contar con personas listas para la nueva industria que está llegando a México. Necesitamos más técnicos; es fundamental que sigan estudiando y adopten una cultura de aprendizaje continuo para adaptarse a los tiempos.
Cada año logramos acumular más donativos de más empresas que creen en el futuro de nuestros muchachos, lo que nos ha permitido incrementar significativamente la cantidad de jóvenes becados en ambos lados de la frontera, puntualizó el líder industrial.
Entre estos programas destacan la dotación de equipos de robótica y el proyecto de rehabilitación de infraestructura básica, enfocado en la reparación de sanitarios y bebederos en escuelas con mayores necesidades.
Creemos firmemente en que nuestros niños deben tener escuelas y equipamiento dignos, además de la oportunidad de seguir estudiando para convertirse en los futuros profesionistas de Nogales. Es muy emocionante entregar una escuela rehabilitada y que los propios niños se acerquen a darte las gracias por arreglar sus baños y bebederos, manifestó.
Como invitados especiales destacó la participación del Cónsul General de Estados Unidos en Nogales, Sonora, Eric Cohan; el cónsul general de México en Nogales, Arizona, Marco Moreno Báez; el Director General de Vinculación Secretaría de Educación y Cultura en Sonora, Jorge Valdez Almada; así como Eva Leticia Benítez Arriola, Directora de Educación Municipal de Nogales.
Participaron también Issa Valenzuela, miembro del Consejo Directivo, directora del Comité de Educación de Index Nogales y Gerente General de la empresa DAHER; Ana María Villanueva, miembro del Consejo Directivo y Gerente de Relaciones Industriales y Atención al Cliente de Sonitronies; además de directivos de instituciones escolares.