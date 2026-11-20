El uso de patines y bicicletas eléctricas en Nogales carece actualmente de una regulación o prohibición legal, por lo que el departamento de Tránsito Municipal mantiene una campaña de prevención para evitar que circulen sobre banquetas y vías rápidas, esto debido al incremento de estos dispositivos recreativos en la ciudad, las autoridades exhortan a los usuarios a portar casco y respetar las reglas básicas de movilidad como si se trata de una bicicleta convencional.
En entrevista el comandante de Transito, Eliseo Estrada, explicó que aunque en algunas garitas fronterizas ya se aplican restricciones para cruzar con estos aparatos, en el municipio no existe todavía un marco normativo en la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, que exija placas o licencias, sin embargo comentó que los conductores deben evitar vialidades de alta velocidad como la Avenida Álvaro Obregon, la calle Plutarco Elías Calles y el periférico Luis Donaldo Colosio, sugiriendo optar por calles alternas o rúas como la Ruiz Cortines.
Pero no tenemos una prohibición, sí tenemos recomendación. Tal vez después ya se haga un ajuste, una modificación a la ley de tránsito para el Estado de Sonora, y ya venga algún requisito, ya vengan algunas medidas, pero ahorita el Departamento de Tránsito, el municipio de Nogales, lo que estamos haciendo es darle recomendación, comentó el comandante.
Manifestó que, si bien se mantienen los aseguramientos de motocicletas por falta de documentación casco y luces, Estrada precisó que hasta el momento no se ha registrado ningún accidente vial o aseguramiento que involucre directamente a patines o bicicletas eléctricas, a diferencia de las bicicletas tradicionales que si han participado en percances por imprudencias o aperturas de puertas.
Pero de esos aparatos hasta ahorita no se ha visto involucrado uno, que lo tengamos aquí, o que hayamos turnado a otra dependencia por el uso de ese vehículo y que haya sido partícipe de un accidente, indicó.