Una mujer vecina de la colonia La Mesa reportó a las autoridades que fue víctima de robo al interior de su domicilio por sujetos que presuntamente se llevaron sus cosas a bordo de un taxi.
El reporte policial detalla que siendo las 18:09 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados sobre un robo y daños a casa habitación en la calle Arroyo Rebelde de la colonia señalada.
En el lugar se entrevistaron con Verónica, de 52 años de edad, quien manifestó que alrededor de las 05:30 horas salió de su domicilio para dirigirse a su trabajo y que, al regresar aproximadamente a las 18:00 horas, encontró sus pertenencias revueltas.
Dijo que al revisar descubrió que le habían sustraído una televisión de 32 pulgadas, unos tenis negros, unas botas vaqueras, una bocina grande y un teléfono, observando además daños en el marco de la puerta trasera, por donde presuntamente ingresaron los responsables.
La afectada agregó que un vecino le comentó haber observado alrededor de las 13:30 horas a una persona del sexo masculino que llevaba diversos objetos y abordó un taxi de la marca Hyundai, del cual desconoce las placas de circulación.
Sobre estos hechos los agentes dieron conocimiento del caso al Centro de Atención Temprana para las investigaciones correspondientes.