El Ayuntamiento de Nogales ha recuperado más de 43 espacios públicos que eran ocupados de manera irregular por particulares, como parte de un programa permanente para restituir a la comunidad el uso de banquetas, calles y áreas verdes.
El director de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Ruiz Hernández, informó que esta estrategia lleva más de dos años de trabajo y atiende denuncias ciudadanas para garantizar que las áreas de uso común cumplan con la función para la que fueron destinadas.
Explicó que cada reporte se atiende mediante inspecciones y levantamientos que permiten acreditar legalmente el carácter público de los espacios señalados. Añadió que los procedimientos se desarrollan con transparencia, respetando el derecho de audiencia de las personas involucradas y revisando la documentación que presenten para acreditar la propiedad de los terrenos.
El funcionario detalló que existen más de 25 procedimientos listos para avanzar hacia la recuperación de nuevos espacios. Estas acciones se realizan en coordinación con Imagen Urbana, Planeación y Desarrollo Urbano, Sindicatura Municipal y Seguridad Pública.
Señaló que algunas áreas verdes recuperadas se han convertido en parques, mientras que diversas banquetas se encuentran en proceso de remodelación para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial.
Ruiz Hernández destacó que el propósito del programa es devolver los espacios públicos a la comunidad y favorecer la convivencia y la recreación, especialmente de niñas, niños y jóvenes.
También exhortó a la ciudadanía a respetar las áreas de uso común, evitar su ocupación irregular y continuar reportando invasiones de banquetas, calles o terrenos municipales, para contribuir al ordenamiento y bienestar de Nogales.