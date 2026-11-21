Bajo la premisa de que los hechos deben respaldar las palabras, Hipólito Sedano Ruiz continúa recorriendo colonias de Nogales, regresando a sectores donde anteriormente sostuvo encuentros con vecinos para revisar avances, dar seguimiento a sus peticiones y fortalecer el diálogo directo con la comunidad.
Con libreta en mano, donde ha registrado inquietudes y necesidades de las familias, Sedano Ruiz revisa asuntos relacionados con vialidades, alumbrado público y suministro de agua potable, además de orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos y las instancias correspondientes para presentar y dar seguimiento a sus solicitudes.
Durante estos encuentros, destacó que algunas peticiones ya registran avances y respuestas, lo que consideró una muestra de que la organización vecinal, la solidaridad y la coordinación de esfuerzos pueden traducirse en beneficios concretos para las comunidades.
Señaló que estos resultados permiten llevar a la práctica los principios de la Cuarta Transformación, particularmente la participación ciudadana, el trabajo colectivo y la atención a las necesidades del pueblo.
Sedano Ruiz reconoció que todavía existen asuntos pendientes por resolver y que no todas las solicitudes tienen una respuesta inmediata, por lo que subrayó la importancia de conocer los procedimientos, identificar a las autoridades responsables y mantener el seguimiento ciudadano.
En sus recorridos también ha compartido su orgullo de pertenecer a Nogales, ciudad a la que llegó hace 33 años y que le abrió las puertas donde nacieron sus hijos. Una tierra, expresó, de oportunidades, solidaridad y gente trabajadora que diariamente impulsa la industria, el comercio y la economía familiar.
Para Sedano Ruiz, regresar a las colonias significa reconocer que escuchar a la gente es apenas el primer paso; lo importante es mantener el contacto, revisar los compromisos y conocer los resultados.
Finalmente, reiteró que estrechar la mano de un vecino representa mucho más que un saludo: es un símbolo de confianza, solidaridad y responsabilidad compartida.Porque los compromisos no se demuestran solamente con palabras, sino con seguimiento, organización y hechos que la comunidad pueda constatar.