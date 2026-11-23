Con un avance global del 95 por ciento en la rehabilitación integral de cinco kilómetros desarrollada durante los últimos dos años, la obra hidráulica y sanitaria en el Arroyo Los Nogales eliminó los derrames masivos de aguas residuales que afectaban a las familias del sector.
Esto de acuerdo con el presidente municipal Juan Gim Nogales y el director del OOMAPAS Leonardo Sandoval Mendoza, en un proyecto que se ejecuta de manera conjunta entre el Gobierno del Estado de Sonora y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con el objetivo de canalizar exclusivamente agua pluvial en el cauce y erradicar un foco histórico de insalubridad antes de diciembre.
Es una obra, como lo decía, que va a ser una obra trascendental en esta administración, porque termina con un problema no solamente de drenaje, sino que directamente es un problema de salud. Actualmente ya, como lo dijimos, ya no hay derrames de drenaje, manifestó el alcalde.
Una vez concluida la instalación de las tuberías en las próximas semanas, según el primer mandatario local, ingresará maquinaria pesada para realizar trabajos inmediatos en el desazolve con el fin de ampliar la capacidad hidráulica del arroyo y prevenir inundaciones en la zona.
Cabe mencionar que aquí en el arroyo Los Nogales ya no hay derrames, los que hay son sumamente mínimos, son de viviendas que se encuentran aledañas o que colindan con este arroyo, más sin embargo el problema de derrames ya masivos de agua residual ya se acabó, comentó el director Sandoval.