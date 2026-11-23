Una mujer residente de la colonia Solidaridad denunció a las autoridades que fue víctima de su vecina quien la golpeó tras reclamarle a su hijo por haber chocado su automóvil en horas de la mañana.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 06:27 horas que elementos de la Policía Municipal, al encontrarse en recorrido de vigilancia fueron alertados vía radiofrecuencia para trasladarse a un domicilio de la colonia Solidaridad, donde reportaban una agresión física.
En el lugar se entrevistaron con Nicole, de 18 años de edad, quien manifestó que aproximadamente a las 05:00 horas, mientras se encontraba festejando su cumpleaños, se percató de que un vecino había chocado su vehículo, por lo que salió para reclamarle los daños.
Detalló que en ese momento la madre del conductor la tomó del cabello, la derribó al suelo y comenzó a golpearla con pies y manos en diferentes partes del cuerpo, al mismo tiempo que la amenazaba, motivo por el cual solicitó ayuda al número de emergencias 911.
La afectada fue trasladada ante el médico calificador en turno, quien diagnosticó lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, e informaron del caso al Centro de Atención Temprana para su seguimiento.