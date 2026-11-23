Con el llamado a consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación desde el territorio y en unidad, Julia Huerta encabezó una asamblea informativa en el parque El Represo, en el marco del proceso interno para definir la coordinación municipal de Morena antes del próximo 31 de diciembre, ante nogalenses interesados en este camino.
Mencionó que el trabajo de cercanía realizado durante las últimas 16 semanas le permitió recorrer 87 de las 138 colonias de la ciudad y el ejido Cíbuta, donde recogió propuestas ciudadanas enfocadas en el fortalecimiento de la infraestructura urbana, el impulso al deporte, a los adultos mayores, el respaldo a las personas cuidadoras y la proyección de espacios comunitarios como un parque en La Pirinola.
Para mí, la cercanía no es solamente una manera de hacer política: es la manera de entender el servicio público. Y estoy convencida de que mientras mantengamos esa cercanía, tendremos mucho más claro hacia dónde debemos seguir caminando. Nadie, nadie, nadie puede construir el futuro de la ciudad por sí solo, comentó Julia Huerta.
Porque el tiempo de mujeres no significa que unas cuantas lleguemos a ocupar espacio; significa que ninguna mujer tenga que renunciar a sus aspiraciones por falta de oportunidades. Y efectivamente, como dijo la presidenta, si llega una, llegamos todas. Pero si avanzamos todas juntas, estoy convencida de que transformaremos la historia, manifestó.