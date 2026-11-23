Un sujeto encapuchado y armado amagó al dependiente de una tienda Oxxo para apoderarse de más de 12 mil pesos, cajas de cigarros y botellas de licor en la colonia 5 de mayo.
El reporte policial detalla que siendo las 21:08 horas elementos de la Policía Municipal, al encontrarse en recorrido de vigilancia fueron alertados sobre un robo con violencia en dicha tienda ubicada sobre la avenida Plutarco Elías Calles de la colonia en mención.
En el lugar un empleado dijo a los agentes que momentos antes ingresó un sujeto de tez morena, con el rostro cubierto con pasamontañas, mismo que sacó de entre sus ropas un cuchillo de cocina y lo amenazó, exigiéndole el dinero de la caja registradora.
Detalló que el delincuente se apoderó de aproximadamente 6 mil 600 pesos, de una caja y otros 6 mil pesos de una segunda caja registradora, además de una botella de licor, cajetillas de cigarros y dos encendedores, para posteriormente darse a la fuga.
El afectado aseguró que desconoce al delincuente por lo que informaron del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación.