En un encuentro marcado por el diálogo, el respeto y el reconocimiento a las raíces indígenas de esta frontera, Hipólito Sedano Ruiz atendió la invitación de integrantes de la comunidad Saylam Yoreme de la Frontera, reunidos en su tradicional ramada de la colonia Las Torres.
Durante la convivencia, Sedano Ruiz escuchó las inquietudes, necesidades y aspiraciones de sus integrantes, con quienes reflexionó sobre el valor de sus tradiciones, la preservación de su identidad y la riqueza cultural que aportan a Nogales.
Destacó los avances en el reconocimiento de los derechos indígenas impulsados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, así como la importancia de continuar trabajando para que estos logros se traduzcan en bienestar, respeto y mayores oportunidades para las comunidades.
La grandeza de nuestros pueblos originarios no solamente está en su historia, sino en sus tradiciones, sus conocimientos y su aportación a nuestra sociedad, expresó Sedano Ruiz.
Los pueblos originarios no son solamente parte de nuestras raíces: son parte viva del presente y del futuro de Nogales.
Finalmente, agradeció la invitación y reconoció a la comunidad Saylam Yoreme de la Frontera por mantener vivas sus tradiciones, reiterando la importancia del diálogo y del trabajo conjunto para fortalecer los derechos y el bienestar de sus integrantes.