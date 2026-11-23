Las autoridades ministeriales investigan las causas de muerte de un joven residente de la colonia Héroes que fue encontrado sin vida al interior de su domicilio.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue alrededor de las 18:35 horas que agentes preventivos acudieron a un domicilio de la calle Río Fuerte de la colonia señalada donde reportaron la presencia de una persona sin vida.
En el lugar los agentes se entrevistaron con una mujer quien dijo ser la tía de quien en vida llevara el nombre de Jesús Enrique, de 26 años de edad, quien manifestó que su sobrino se había quedado a dormir en su domicilio desde el día anterior y que aproximadamente a las 18:30 horas acudió a la habitación para llamarlo a cenar.
Explicó que al ver que no respondía a sus llamados, solicitó ayuda al número de emergencias 911, arribando al lugar paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a bordo de la unidad 651, quienes informaron que la persona ya no contaba con signos vitales, desconociendo las causas de su deceso.
Por tal motivo personal de la FGJE de Sonora se hizo cargo de las diligencias de ley para iniciar la carpeta de investigación y determinar las causas del deceso.