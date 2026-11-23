Con el objetivo de plasmar su trayectoria internacional y servir de inspiración para las nuevas generaciones, los nombres de los cantantes nogalenses Joshua Xavier “Xavi” Gutiérrez y Fabio Iván “Fabio Capri” quedaron inmortalizados en el Paseo de la Bellota, durante una ceremonia realizada el domingo 22 de noviembre en el marco del Día Internacional del Músico.
El evento, con la presencia de cientos de asistentes, fue encabezado por el presidente municipal Juan Gim Nogales, su esposa Griselda Quintero y los padres de ambos artistas, el señor Fabio y su madre Rubi, a quienes se les reconoció por ser pilares fundamentales en el desarrollo musical de los jóvenes desde su infancia.
Para mí, este espacio representa mucho más que un reconocimiento simbólico; representa nuestra memoria colectiva, la historia que vamos construyendo como comunidad y queremos dejar en las próximas generaciones. Por eso considero importante que los nombres de Xavi y Fabio formen parte de este Paseo de la Bellota, mencionó el alcalde.
Por su parte, Fabio agradeció el respaldo de su familia y del público reunido en la frontera, asegurando que llevar en alto el nombre de su ciudad natal representa una de sus mayores satisfacciones personales y profesionales, y asimismo lo compartió de manera emotiva Xavi en su turno al micrófono, momento en el cual el público vibró de emoción.
Recibir este reconocimiento en mi tierra tiene un valor muy especial, porque aquí están mis raíces, mi gente y una parte muy importante de mi historia. Gracias, Nogales, por tanto cariño, por el apoyo y este reconocimiento. No es solo mío, también es para todos ustedes, es una señal de esperanza, porque si gana uno, ganamos todos. ¡Y que viva veo Nogales! ¡Ua!, compartió Xavi.