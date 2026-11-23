Con un incremento superior a los 102 millones de pesos en recaudación respecto al 2026, el Ayuntamiento de Nogales proyecta un presupuesto de 2 mil 473 millones de pesos para el 2027, enfocado en obras de impacto social sin afectar la economía de las familias.
De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Hipolito Sedano Ruiz, el proyecto de Ley de Ingresos fue entregado por la Tesorería Municipal desde el pasado viernes 13 de noviembre y turnado a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio para su análisis previo a la votación este miércoles 25 de noviembre por el cabildo.
El propósito que persigue propiamente es el hecho de incidir en la vida de las y los nogalenses, pero sin generar un incremento directo en las contribuciones que se vayan a pagar por parte del ciudadano. Se protege el bolsillo del ciudadano, se privilegia la gestión, comentó el secretario.
De la misma forma manifestó que la Comisión de Hacienda mantiene sesiones de trabajo para revisar a detalle el paquete financiero y cumplir con los plazos establecidos por la Ley de Gobierno y Administración Municipal antes de su envío al Congreso del Estado.
Se tiene proyectado la posibilidad de que el presupuesto pueda revisarse este próximo miércoles ya en el pleno del ayuntamiento, en una sesión extraordinaria como corresponde. Porque recordemos que la ley de gobierno y administración municipal establece términos específicos para el envío de los paquetes financieros al Congreso del Estado y de esa manera se estaría cumpliendo en tiempo y forma, indicó.