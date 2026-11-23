Un residente de la colonia Nuevo Nogales fue sentenciado a más de ocho años de prisión y una multa económica tras ser detenido por efectivos de la SSPC durante un operativo en dicho sector con varias armas largas.
La información de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora detalla que obtuvo una sentencia condenatoria de ocho años, 10 meses y 20 días de prisión en contra de Efrén “N”, al acreditar su responsabilidad en el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la investigación, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron al ahora sentenciado en las inmediaciones de la colonia Nuevo Nogales, donde le aseguraron tres armas de fuego tipo fusil, tres cargadores, 105 cartuchos útiles de diversos calibres y un vehículo sin placas de circulación.
Tras su puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se realizaron las diligencias correspondientes y se aportaron las pruebas necesarias para obtener, mediante procedimiento abreviado, la sentencia condenatoria.
Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso una multa de 14 mil 663 pesos.