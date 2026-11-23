Ante cientos de simpatizantes y militantes reunidos en asamblea, Julia Huerta, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó su visión política y social para el futuro de la frontera, sustentada en la unidad interna, el trabajo territorial y una agenda construida directamente con las familias nogalenses.
Originaria de la histórica colonia Buenos Aires y formada desde la infancia en las luchas de la izquierda, Julia Huerta destacó que el proceso interno de Morena en Nogales debe conducirse con respeto entre quienes participan, sumando la experiencia de los fundadores con el empuje de las nuevas generaciones.
Hoy estamos en un proceso interno para designar al Coordinador Municipal aquí en Nogales, y quiero compartirles lo que para mí debe ser uno de nuestros mayores compromisos: hacerlo en unidad y en territorio, expuso.
Con base en este levantamiento directo, anunció el respaldo a dos demandas emblemáticas surgidas de la comunidad: Impulsar la gestión de 880 millones de pesos adicionales para responder a la solicitud ciudadana de pavimentar 107 calles nuevas en la ciudad y hacer realidad el proyecto comunitario para transformar La Pirinola en un parque equipado, seguro y orientado a la convivencia familiar.
Cuando una comunidad sueña con transformar La Pirinola en un parque hermoso, equipado, lleno de vida, identidad y orgullo, no hay fuerza capaz de detenerla, afirmó ante los asistentes.
Reconoció el liderazgo de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a quien señaló como símbolo de una nueva etapa histórica para las mujeres y garante de la soberanía nacional. Asimismo, destacó los logros de la 4T, como la salida de la pobreza de más de 17 millones de mexicanos, el avance hacia la jornada laboral de 40 horas y el incremento histórico del salario mínimo en la frontera, que pasó de 88 pesos diarios hace ocho años a más de 440 pesos diarios en la actualidad.
Sostuvo que, a través de la labor del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en Sonora se redujo la pobreza de más de una cuarta parte de la población en 2018 a poco más del 14 por ciento en 2024, además de beneficiar a más de 600 mil estudiantes mediante el programa de Becas Sonora de Oportunidades. De igual forma, expresó su respaldo a Lorenia Valles Sampedro como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación en Sonora, celebrando el papel protagónico de las mujeres en la vida pública. A nivel municipal, destacó el trabajo del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, al enfatizar la pavimentación de 178 calles en los últimos cinco años y la construcción de escalinatas en las zonas altas de la ciudad como obras que atienden necesidades directas de bienestar.
Lo mejor de nuestra historia no tiene por qué ser sólo historia. Lo mejor de Nogales todavía está por llegar. Porque el futuro de Nogales no le pertenece a una sola persona: nos pertenece a todos. ¡Es tiempo de ti, es tiempo de Nogales!, manifestó.