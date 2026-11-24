Tras la contundente respuesta ciudadana registrada en la asamblea informativa celebrada el pasado sábado en el parque de El Represo, Julia Huerta, aspirante de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, expresó su profundo agradecimiento a las familias, vecinas y vecinos por el respaldo brindado a lo largo de sus recorridos por el municipio.
Durante el encuentro, que reunió a habitantes de diversos sectores, se reflexionó sobre los avances históricos de la izquierda en el país y los retos por venir para continuar fortaleciendo el bienestar comunitario. Al respecto, Huerta destacó el entusiasmo con el que ha sido recibida en cada sector de la ciudad.
Estamos muy contentos, con el corazón contento y con el corazón lleno por tan buen recibimiento por parte de las colonias. El propósito de estas asambleas es recordar todo lo que se ha alcanzado, pero sobre todo pensar en lo que podemos construir todas y todos juntos cuando avanzamos codo a codo, expresó.
Aseguró que las asambleas informativas y los recorridos continuarán en las próximas semanas, reafirmando que el compromiso trasciende los tiempos del proceso interno:
El trabajo es en calle, tocando puerta por puerta. Esta labor no termina aquí ni concluye una vez definido el proceso interno; el esfuerzo para conformar el segundo piso de la Cuarta Transformación debe continuar.
La transformación no la hace una sola persona, la hacemos todas y todos. Morena es un movimiento que confía en sus jóvenes y les da espacio; yo soy ejemplo de ello, pues tenía 30 años cuando encabecé la Tesorería del Ayuntamiento. El talento está en los jóvenes y hay que sumarlo, señaló.
Recordó que la encuesta llegará a la ciudadanía en su sentido más amplio, sin distinción de afinidad partidista, lo que representa una oportunidad clave para fortalecer la vida pública y democrática de Nogales.
Al referirse al resto de las y los aspirantes del movimiento, priorizó la cohesión interna y el proyecto colectivo por encima de cualquier diferencia:
Todas y todos tenemos fortalezas y hemos estado haciendo un trabajo territorial casa por casa. Más que hablar de lo que nos pudiera separar, lo importante es lo que podemos lograr todas y todos en conjunto por Nogales.