Con el acompañamiento de militantes fundadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en los recorridos por las colonias de esta frontera se construye el segundo piso de la transformación en la ciudad, estableció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, junto con el equipo de brigadistas voluntarios, siguen llevando a cabo las visitas en las colonias y entregando el periódico Regeneración, órgano de información oficial del instituto político.
Nos seguimos manteniendo muy activos durante el fin de semana con la participación de los integrantes del Comité...así como el acompañamiento de militantes fundadores de Morena, visitando las colonias, los tianguis y repartiendo información en los cruceros de la ciudad, explicó.
En estas visitas domiciliarias, tocando puerta por puerta y casa por casa, destacó, ha encontrado una importante aceptación de los ciudadanos hacia el proyecto del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, durante los diálogos con los residentes.
Para nosotros es muy importante el contacto directo, el platicar con los vecinos de las colonias...con las agrupaciones civiles y comunitarias, quienes han mostrado un gran interés por lo que estamos haciendo y principalmente, por el proceso interno que vive actualmente nuestro partido, indicó.