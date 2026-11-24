Un vehículo tipo vagoneta fue asegurado por las autoridades de vialidad tras ser abandonado por su conductor mientras se incendiaba al ser impactado contra un poste del alumbrado público en la colonia Lomas de Anza.
Fue en horas de la madrugada minutos después de las 03:58 horas que elementos de Tránsito Municipal atendieron este hecho de tránsito registrado sobre el bulevar De Anza y calle Loma Guania, de la colonia señalada donde localizaron el vehículo de color blanco y con placas de afiliación.
La unidad se encontraba incendiada e impactada contra un poste metálico de alumbrado público, propiedad del Ayuntamiento de Nogales, y en aparente estado de abandono, desconociéndose las causas del accidente, así como la identidad del conductor y/o los tripulantes que huyeron del lugar.
Se dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas, presentándose únicamente daños materiales estimados en 60 mil pesos, quedando el caso a disposición de la Jefatura de Tránsito Municipal.