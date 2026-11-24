Grupo D.A.R.E. de Seguridad Pública Nogales fortalece la prevención entre estudiantes de las escuelas de esta frontera.
Como parte de las acciones permanentes de prevención del delito y fortalecimiento de la cultura de la legalidad, el Grupo D.A.R.E. de la Comisaría General de Seguridad Pública de Nogales continúa impartiendo pláticas preventivas en escuelas públicas y privadas del municipio, brindando herramientas que contribuyen al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
En esta ocasión, personal del programa llevó a cabo una jornada informativa dirigida a estudiantes de nivel secundaria del Colegio ALFA, donde se abordó el tema “Menores en conflicto con la ley”, con el objetivo de concientizar a las y los jóvenes sobre las consecuencias legales, sociales y personales que pueden derivarse de conductas de riesgo.
Durante la actividad, las y los alumnos participaron en dinámicas y ejercicios didácticos diseñados para promover la reflexión, fortalecer sus habilidades para la toma de decisiones responsables y fomentar valores como el respeto, la responsabilidad y el apego a la legalidad.
A través de estas herramientas, el personal de D.A.R.E. buscó incentivar en los estudiantes una mayor conciencia sobre la importancia de prevenir situaciones que puedan afectar su desarrollo y futuro por actos delictivos.
Asimismo, estas acciones permitieron acercar a la comunidad estudiantil los diversos programas preventivos y de apoyo que impulsa la Comisaría General de Seguridad Pública, entre ellos Educación Vial, Proximidad Social, la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género (UNAVIM) y el grupo deportivo Heptatlón, opciones que ofrecen espacios de orientación, acompañamiento y desarrollo positivo para las juventudes.
Estas interacciones fortalecen la confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, además de promover el acceso a información preventiva, el autocuidado y la construcción de entornos más seguros para las nuevas generaciones.
La Comisaría General de Seguridad Pública de Nogales, a través del programa D.A.R.E., reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera cercana con la comunidad educativa, impulsando estrategias que contribuyan a la formación de jóvenes mejor informados, conscientes de sus responsabilidades y preparados para enfrentar de manera positiva los retos de su entorno.