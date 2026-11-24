Una temperatura mínima de cero grados centígrados, se registró por primera vez en esta temporada invernal en la frontera de Nogales, Sonora, con una sensación termina de -3 para algunas zonas altas de la ciudad y en la ciudad hermana de Arizona.
Este martes se pudo sentir el primer aviso de que será la temporada de fin de año en esta frontera, ya que el pronóstico compartido por las autoridades tanto de México como de los Estados Unidos, indicó que este cierre de 2026, será frio y con la posibilidad de lluvia, así como nieve en las zonas altas de la sierra entre Sonora y Arizona.
Si bien el pronóstico indicó un ligero incremento para las temperaturas durante el día a partir de este miércoles y hasta el domingo 29 de noviembre, el termómetro descenderá de nuevo según las proyecciones a partir del lunes y el miércoles regresarían las lluvias con un potencial no confirmado de nieve o agua nieve para los puntos más altos de nuestra localidad.
Esto ocasionado por el ingreso de humedad y una vaguada polar, que se asociará con una corriente el chorro, hacia el inicio del mes de diciembre, lo que marcaría el primero de 9 que se presentarán al final de este 2026, de acuerdo a los estimados del Servicio Meteorológico Nacional, de 38 que restarían hasta mayo del 2027.
Para los próximos días Nogales tendrá temperaturas agradables durante el día, que oscilarán entre los 24 y los 25 grados, mientras que para las noches y madrugadas las mediciones podrían caer entre los 3 y 7 centígrados, por lo que la recomendación es continuar con las precauciones para las primeras horas de estos días, sobre para adultos mayores y menores de 5 años.
La recomendación por parte de las autoridades en el caso de un frente frio con lluvia o nieve, es quedarse en casa y resguardarse, ya que, de acuerdo con la Unidad Estatal e Protección Civil, la humedad combinada con bajas temperaturas, aceleran la perdida de calor corporal, multiplica el riesgo de hipotermia e infecciones respiratorias agudas, además de que vuelve resbaladizas las vialidades.