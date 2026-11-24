En un ambiente de fiesta deportiva, disciplina y convivencia familiar, el equipo de porristas Divas celebró su primer aniversario con la realización de su primer Show Case, teniendo como escenario el Gimnasio Municipal de este Pueblo Mágico.
La jornada reunió a la comunidad cheer de la región, que disfrutó de majestuosas exhibiciones de equipos, presentaciones de solos y demostraciones de gimnasia, reflejando el alto nivel técnico y la pasión que caracteriza a esta disciplina.
En representación del alcalde Arturo Duarte Valdez, asistió el director del Deporte municipal, Alain Valencia, quien recibió un reconocimiento especial de manos de los organizadores por el respaldo brindado para hacer posible el evento.
Del talento regional en la duela, bajo la dirección de los entrenadores anfitriones, la maestra Jennifer Moreno López y el maestro César Navarrete Lazcano, el Show Case contó con la destacada participación de equipos invitados provenientes de distintos puntos del estado.
Agradecieron a Leopardos Nogales, dirigido por el coach Alex Gastélum; Águilas Gante Nogales, a cargo del coach Irving Félix Moreno; Rhinos Nogales, encabezado por la coach Mizaelly Silvain y Titanes Hermosillo, bajo la guía del coach Sergio González.
Para mí, este show case de primer aniversario es un sueño hecho realidad. Significa poder traer a mi Pueblo Mágico un evento de calidad, compartir con la comunidad mi pasión por el cheerleading y darles a nuestras chicas un espacio para mostrar su talento. También es una forma de celebrar todo lo que hemos construido en este primer año, con el esfuerzo de las atletas, sus familias y nosotros como entrenadores, manifestó el coach César Navarrete Lazcano.
A las familias les digo gracias por confiar en nosotros y por ser parte de Divas. Detrás de cada logro de sus hijas también está su esfuerzo: llevarlas a entrenar, acompañarlas y animarlas a seguir cuando algo no sale bien. Este primer aniversario también es de ustedes, porque con su apoyo hemos formado una comunidad que va más allá de los entrenamientos y las competencias.