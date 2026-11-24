Con demostraciones prácticas, experimentación y aprendizaje colaborativo, el plantel CECyTES Nogales I celebró la Semana de Ciencia y Tecnología 2026. Durante cuatro días, el Laboratorio de Usos Múltiples se transformó en un espacio de divulgación donde los alumnos de las áreas de Ciencias Experimentales, Autotrónica, Comercio y Programación compartieron sus conocimientos ante la comunidad escolar.
En el ámbito de las ciencias naturales y la química, los jóvenes presentaron proyectos sobre la relevancia de las abejas para el equilibrio ambiental, reacciones químicas exotérmicas, quimioluminiscencia y el semáforo químico. Asimismo, exhibieron procesos de destilación sencilla y a reflujo, pirólisis, fluorescencia y la formación de un tornado, actividades que despertaron la curiosidad de los asistentes y demostraron la aplicación práctica de la teoría vista en el aula.
El desarrollo tecnológico sobresalió con la exhibición de carritos robóticos operados mediante Arduino, bandas transportadoras automatizadas y un sistema de riego automatizado. Además, los expositores mostraron el funcionamiento de impresoras 3D para la fabricación de piezas y componentes, así como dinámicas interactivas del tipo memorama eléctrico, con el fin de acercar a los visitantes a los principios de la electricidad y la automatización.
La jornada registró una amplia participación de grupos estudiantiles y contó con la visita especial de Glenn Lizárraga Arredondo, director del Instituto Nogalense de la Juventud, además del reencuentro con exalumnos del plantel. Este logro institucional derivó del esfuerzo conjunto entre estudiantes y docentes, con el respaldo de la directora Carmen Yadira Atondo Sánchez, bajo la coordinación de la profesora Erika Almanza Sepúlveda y el apoyo del profesor Luis Francisco Huerta Rivera, del área de Autotrónica.
Más allá de la muestra académica, esta edición fortaleció la confianza, la comunicación y el trabajo colaborativo del alumnado, quienes comprobaron que la ciencia trasciende los libros y se construye a través del ensayo, el error y la indagación constante. El evento concluyó con una invitación permanente a la exploración y la creatividad, bajo la premisa que distingue al espacio científico del plantel: “La curiosidad nos lleva a imaginar lo imposible, la ciencia nos permite descubrirlo y la ingeniería nos da el poder de hacerlo realidad”.