La dirigente de Morena en Sonora, Judith Armenta, dio a conocer su participación en la reunión nacional de trabajo que congregó a las presidentas y los presidentes de los comités estatales de las 32 entidades del país.
El encuentro, celebrado el lunes 23 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México bajo el lema “Unidad por la Transformación”, fue encabezado por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, junto con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
De acuerdo con el informe emitido por Judith Armenta, durante la sesión la dirigencia nacional expuso la ruta de trabajo territorial, organizativo y político que el movimiento implementará en los próximos meses. Asimismo, se definieron las directrices para los próximos eventos y actividades que se llevarán a cabo en cada uno de los estados.
En su reporte, la líder morenista en Sonora destacó que a la mesa de trabajo también se sumaron Rafael Barajas, presidente del Instituto Nacional de Formación Política (INFP), y Álvaro Bracamonte, secretario técnico del Consejo Nacional, quienes acompañaron el diálogo con las dirigencias estatales.
Al finalizar la jornada, Armenta señaló que las estructuras estatales se preparan para una etapa de intensa actividad en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional. “Serán meses de mucho trabajo con todos y todas para continuar la transformación de nuestro país. Morena se sigue fortaleciendo”, expresó la dirigente estatal.