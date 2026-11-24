El grupo Zaylam Yoremen de la Frontera llevó la riqueza cultural de la nación Yoreme Mayo a las instalaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Nogales. Bajo el liderazgo del Covanaro Gobernador Juan Manuel Yocupicio Zambrano, los integrantes de esta agrupación ofrecieron una muestra de las danzas tradicionales del pascola y el venado el domingo 22 de noviembre y la presentación formó parte del tradicional desfile conmemorativo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.
La participación cultural respondió a una invitación formal emitida por el director del Centro de Reinserción Social Nogales al solicitar el apoyo de los danzantes con el propósito de acercar las expresiones artísticas y las raíces indígenas a las personas privadas de su libertad.
Durante la jornada matutina, la agrupación desfiló por el campo principal del centro penitenciario con el estandarte de la Nación Yoreme Mayo y la lona distintiva de su comunidad fronteriza. El contingente despertó el interés y el respeto de la población interna, así como de los familiares y custodios presentes en el recinto.
Posteriormente, en una de las canchas del penal, los danzantes ejecutaron con destreza los pasos ancestrales del pascola y del venado, ataviados con sus indumentarias tradicionales, máscaras, sonajas y tenábaris. Se contó con el acompañamiento en vivo de músicos tradicionales, quienes interpretaron los sones característicos con flauta, tambor, jícara de agua y raspadores.
Con esta presentación, el grupo Zaylam Yoremen de la Frontera reafirmó su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio indígena en esta ciudad fronteriza. La iniciativa impulsada por el Covanaro Juan Manuel Yocupicio Zambrano y las autoridades penitenciarias demuestra el valor del arte y las tradiciones del sur de Sonora como herramientas clave para la convivencia y la reinserción social.