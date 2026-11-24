El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cerró el periodo de inscripción en línea correspondiente a la convocatoria para definir las Coordinaciones Distritales Locales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 31 entidades del país, proceso que se desarrolló del 18 al 21 de noviembre de 2026. En el caso de Sonora, el mecanismo abarca las 21 demarcaciones electorales del estado y despertó una amplia participación política en la frontera de Nogales, donde diversos liderazgos buscan encabezar los trabajos territoriales de los distritos locales IV y V.
Al respecto, la dirigente estatal de Morena en Sonora, Judith Armenta, aclaró que la Comisión Nacional de Elecciones, a cargo de Citlalli Hernández, concentra la totalidad de los expedientes de quienes se inscribieron. La líder partidista puntualizó que dicho órgano nacional efectuará la revisión de los documentos y definirá qué perfiles cumplen con los requisitos para pasar a la etapa de evaluación o encuesta, ya que el comité nacional resguarda esa información sin compartirla con las dirigencias estatales.
A través de sus redes sociales, distintos integrantes del Ayuntamiento de Nogales hicieron pública su aspiración y difundieron los acuses de envío de su solicitud ante el partido. Entre los ediles figuran la regidora Dora Alicia Ruelas Armenta, quien formalizó su petición por el Distrito IV local, así como los regidores Edith Reichel, David Ricardo Jiménez Fuentes y Martín Ortega; tanto Reichel como Jiménez Fuentes exhibieron públicamente sus comprobantes de inscripción por el Distrito V.
La contienda interna también sumó a creadores de contenido digital, exfuncionarios y militantes de base que documentaron su participación de manera pública. En este bloque destacan los comunicadores digitales Raúl Gaxiola y Luis Alfredo Robles Mendivil, conocido como "El Pollo Mendívil", quien mostró su acuse de registro por el Distrito V, además del exregidor Marco Rivera. Asimismo, se sumaron los militantes morenistas Francisco Aníbal Loredo Meza, identificado como "El Camaronero", quien promueve su aspiración por el Distrito IV con enfoque en Nogales Sur, Cibuta y Santa Cruz; Enrique Jaramillo Mendoza, registrado por el Distrito V; y José Ruiz Aldaco.
Conforme a las bases de la convocatoria y a la leyenda oficial impresa en los acuses de recibo, el envío de la solicitud no garantiza ni implica la aprobación del registro ni la validación inmediata de la documentación. Será la Comisión Nacional de Elecciones la instancia encargada de publicar oportunamente en el portal oficial Morena la relación definitiva de registros aprobados, con miras a las mediciones y valoraciones internas que determinarán a las personas responsables de cada coordinación distrital en Sonora.