Con un ambiente de entusiasmo y convivencia familiar, la emblemática Megapista de Nogales, ubicada a un costado de la Universidad Tecnológica de Nogales, albergó este domingo 22 de noviembre la tercera edición del Poker MTB. El encuentro, organizado por el equipo Zorros Endurance Nogales en coordinación con el Instituto del Deporte de Nogales (IMDEN) y la Comisión de Ciclismo Nogalense, culminó con un dominio absoluto del club Nogales Cycling, cuyos integrantes acapararon los tres primeros lugares de la premiación.
De acuerdo con el balance oficial del comité organizador, la jornada registró un total de 132 ciclistas inscritos, de los cuales 129 tomaron la salida de manera física en el circuito de 13.7 kilómetros. Aunque la cifra quedó ligeramente por debajo del récord de 149 participantes alcanzado en 2025, los organizadores resaltaron que la alegría y la camaradería superaron las expectativas, favorecidas además por las buenas condiciones del terreno, libre de las intensas tolvaneras que caracterizaron la edición anterior.
En el plano competitivo y de azar, la fortuna sonrió por completo a los representantes de Nogales Cycling. El primer sitio correspondió a la dupla “Los Pubertos”, integrada por Sebastián Montoya y Acsel Cepeda, quienes se adjudicaron un premio de cinco mil pesos. El segundo lugar quedó en manos de “Los Tokayos”, conformado por Jesús Rentería y Jesús Farías, acreedores a tres mil pesos; mientras que el tercer peldaño fue para “Los Cuyeyos”, integrado por Mark Luna y Lupita Jatomea, ganadores de dos mil pesos.
Como dicta la esencia de esta convivencia, el triunfo no dependió de la velocidad ni de la resistencia física, sino del factor suerte al conformar la mejor mano de cinco cartas tras completar las vueltas reglamentarias. Esta dinámica impredecible volvió a generar emoción en la apertura de sobres al cierre de la ruta y ratificó el carácter incluyente del evento, en el que tanto pedalistas experimentados como principiantes compiten en igualdad de oportunidades.
Al término de la entrega de premios del Poker MTB, la comunidad ciclista disfrutó de la convivencia gastronómica y de la ceremonia de clausura del Serial MTB 2026, donde se reconoció a los campeones absolutos de la temporada. Con este cierre de actividades, Zorros Endurance Nogales, la Comisión de Ciclismo Nogalense y el IMDEN refrendaron su compromiso con el impulso al deporte recreativo y al aprovechamiento de los espacios familiares en la frontera.