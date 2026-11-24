A pocos días de la fecha programada para su reactivación, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) acelera los trabajos finales de rehabilitación en la Estación Cuarentenaria de Nogales, con el objetivo de reanudar oficialmente el cruce de ganado hacia Estados Unidos este próximo 30 de noviembre.
Con el aval del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Unión Ganadera Regional de Sonora ultima las obras de infraestructura para cumplir con el nuevo protocolo sanitario y reactivar este punto estratégico para el sector.
A través de un informe acompañado de material gráfico sobre el avance de la obra, el presidente de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, confirmó que las labores se encuentran en su recta final para dar cumplimiento estricto a las disposiciones sanitarias vigentes.
Seguimos trabajando sin descanso por la exportación de ganado. Estamos afinando los últimos detalles de las adecuaciones de infraestructura para cumplir con el nuevo protocolo sanitario, rumbo a la reapertura programada de nuestra estación cuarentenaria de Nogales este próximo 30 de noviembre, señaló el líder ganadero.
La reapertura de este puerto fronterizo cuenta con la autorización del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), organismo que ha respaldado el calendario y los lineamientos sanitarios a través de sus publicaciones oficiales.
El anuncio ha generado una alta expectativa entre los productores sonorenses, debido a que la reactivación de Nogales representará un alivio inmediato para la logística y los costos de traslado de los becerros desde sus ranchos de origen.
Hasta el momento, la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta se ha mantenido como la única vía vigente en esta etapa de exportación ganadera estatal. Sin embargo, el desplazamiento hacia ese municipio se ha tornado sumamente complicado para los transportistas y ganaderos debido a los trabajos de construcción y mantenimiento que se realizan actualmente en el tramo carretero de Imuris a Cananea, lo que incrementa los tiempos de viaje y el estrés del ganado.
Con la puesta en marcha de Nogales el próximo 30 de noviembre, la UGRS busca agilizar el flujo comercial del sector pecuario y ofrecer una alternativa segura y eficiente que fortalezca la actividad económica ganadera en la entidad.