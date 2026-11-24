Una mujer residente de la colonia Lomas del Sol reportó a las autoridades que fue víctima de violencia y daños por parte de la ex pareja de su actual conjugue quien llegó y tras discutir le quebró un vidrio a su automóvil.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 21:31 horas que elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de violencia familiar en la colonia Lomas del Sol, donde se entrevistaron con Margarita, de 29 años de edad.
La reportante les manifestó que momentos antes se encontraba en su domicilio en compañía de su pareja, cuando llegó la expareja sentimental de este, quien comenzó a gritarle, originándose una discusión entre ambos.
Al asomarse para ver lo que ocurría, la reportante fue agredida verbalmente por la mujer, quien posteriormente tomó una piedra y la arrojó contra su vehículo, de la marca Mazda, modelo 2011, de color blanco, ocasionando daños en el cristal trasero para después retirarse del lugar.
Sobre estos hechos los agentes informaron al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado para su investigación y seguimiento.