Sin proyectar aumentos en los impuestos dentro de la Ley de Ingresos, el presupuesto de Egresos 2027 para la frontera, tendrán como prioridad la inversión en salud, deporte, bienestar animal y obras estratégicas de infraestructura vial, esto de acuerdo con el presidente municipal Juan Gim Nogales, quien mencionó que tras lo que será la votación de la ley de ingresos este miércoles en punto de las 09:00, comenzará el análisis junto al Cabildo de aquellas obras que cerrarán su segundo periodo de gobierno.
El alcalde explicó que, al contar ya con una flotilla importante de maquinaria, camiones recolectores, patrullas y otras unidades, sumadas a aquellas que entregará el gobierno de Sonora, se reducirá la compra de parque vehicular, para redirigir ese capital a los proyectos sociales e infraestructura.
Vamos a proponer enfocarnos en lo que es salud, el deporte. Vamos a destinar un buen capital para lo que son las rehabilitaciones de las canchas, terminar de lo que es de rehabilitar las canchas deportivas en el deporte. En lo que es la salud, vamos a adquirir, proponer, comprar dos unidades móviles, comentó el Alcalde.
En materia de obra pública, mencionó se buscará impulsar la rehabilitación con concreto hidráulico desde el sector del Greco hasta la zona de la Zaied, para evitar estancamientos de agua durante las lluvias de verano, así como un proyecto de conectividad vial para enlazar Solidaridad y Buenos Aires al periférico Oriente.
Bueno, la experiencia que me lleva es la satisfacción que tengo en haber puesto lo mejor de mí y haber administrado los recursos en relación a las necesidades y con una transparencia. Esa es la mayor satisfacción que me va a dejar a los seis años y, sobre todo, pensar en el bienestar de la gente. No en pensar en las obras que lo recuerden a uno, sino que la gente le sirva para que las generaciones recuerden no al alcalde. No es mi intención salir en una administración y que me recuerden por una obra. Es mi intención que me recuerden por las obras que hice de gran valor, aunque no sean las espectaculares, manifestó.