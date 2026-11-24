Dos presuntos “tiradores”, un hombre y una mujer que fueron detenidos por la policía en hechos distintos con envoltorios de marihuana, metanfetamina y cocaína fueron vinculados a proceso por narcomenudeo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro, en hechos distintos registrados en Nogales, Sonora.
En el primer caso, Clarisa Elena “N”, de 32 años, fue detenida el 17 de noviembre a las 10:40 horas, en avenida Álvaro Obregón, esquina con calle Venustiano Carranza, de la colonia Kennedy, cuando presuntamente realizaba un intercambio de un envoltorio con otra persona.
Al advertir la presencia de los agentes, ambos intentaron retirarse del lugar, pero únicamente fue detenida la imputada; durante la inspección, los agentes localizaron en una bolsa de plástico negra 25 envoltorios con metanfetamina, así como 23 envoltorios con marihuana y también se aseguró dinero en efectivo.
En audiencia inicial, el Juez calificó de legal la detención, se formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso contra Clarisa Elena “N”, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concediéndose un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
En el segundo asunto, Carlos Guillermo “N”, de 30 años, fue detenido el mismo 17 de noviembre, aproximadamente a las 11:15 horas, en calle Andador Santa Catalina, de la colonia San Miguel, cuando presuntamente realizaba un intercambio de un envoltorio por dinero con otra persona; al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron huir, siendo asegurado únicamente el imputado.
En una mochila que se encontraba dentro de su ámbito de disponibilidad, los agentes localizaron 90 envoltorios con marihuana y 15 envoltorios con cocaína; además, se aseguró dinero en efectivo.
En este segundo caso, durante la audiencia inicial se calificó de legal la detención, se formuló imputación y se obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Guillermo “N”; como medida cautelar se impuso prisión preventiva justificada y se concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.