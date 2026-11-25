El trabajo de posicionamiento del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las colonias, se mantiene de manera permanente y a pie tierra platicando e informando a los simpatizantes de los avances de la Cuarta Transformación, estableció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, indicó de la importancia de llevar hasta la puerta de los nogalenses, el cambio promovido por el Movimiento en todos los rincones del país, en fortalecimiento de su soberanía.
“Como integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación”, explicó, “así como militantes de Morena, este trabajo es muy porque se fortalece el trabajo partidista y al mismo tiempo, los nogalenses se enteran de las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación”.
Los equipos de brigadistas ya han recorrido una gran cantidad de colonias de la ciudad, refirió, como son Lomas de Anza, Del Sol, Puesta del Sol, Lomas de Nogales I y II, Nuevo Nogales, Colosio, Solidaridad, Benito Juárez, Serena, Buenos Aires, Héroes, Pueblitos, Los Encinos, Flores Magón, Terrazas, Las Torres y La Esperanza, entre otras.
Es importante compartir con los sectores de la comunidad, precisó, del registro ante las instancias de Morena como aspirante a la coordinación municipal de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales.
“Los integrantes del Comité”, destacó, “estamos recorriendo las colonias de nuestra frontera visitando a los simpatizantes casa por casa, teniendo reuniones en las plazas públicas para informar a la comunidad, de los logros de la Cuarta Transformación”.