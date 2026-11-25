El mantener a la ciudadanía informada de los avances de la Cuarta Transformación, es un trabajo que se realiza de manera permanente en las colonias de esta frontera, estableció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, manifestó de los recorridos realizados junto con un grupo de brigadistas, entregando casa por casa el periódico Regeneración, el órgano de difusión del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Este ha sido un trabajo permanente como militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)...con recorridos en las colonias para atender e identificar a los militantes y simpatizantes de nuestro instituto político, explicó.
En esta labor de tocar puerta por puerta en las colonias de la ciudad participan fundadores de Morena en Nogales, señaló, junto con militantes con una gran trayectoria dentro del instituto político y que cuentan con experiencia en el trabajo de campo.
Junto con un grupo de brigadistas voluntarios...permanentemente se están visitando las colonias y platicando con los vecinos casa por casa, compartiendo los avances de la Cuarta Transformación, siendo palpable la fuerza de Morena en nuestra frontera, destacó.
En todo este proceso interno de Morena, agregó, los integrantes del Comité están conduciendo sus aspiraciones con cordialidad y tendiendo la mano para todos los que se quieran sumar a este esfuerzo.