Una aparente inconformidad por un vehículo que obstruía la salida de un estacionamiento derivó en una agresión física contra un motociclista en un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida De los Maestros.
De acuerdo con el informe oficial, fue a las 14:48 horas que elementos preventivos tomaron conocimiento de una agresión ocurrida en el establecimiento de razón social Bambinos.
En el lugar, Edgar Alonso, de 27 años de edad, relató que al intentar retirarse a bordo de su motocicleta encontró un automóvil que le impedía la salida, por lo que accionó el claxon en dos ocasiones. Esta situación habría provocado una discusión con un empleado del negocio.
Según la versión del afectado, durante el altercado el conductor del vehículo descendió de la unidad, lo sujetó por la espalda y lo derribó junto con su motocicleta. Posteriormente, presuntamente lo tomó del cuello y golpeó su casco contra el suelo, para después retirarse del sitio a bordo del automóvil.
Tras los hechos, el motociclista acudió por sus propios medios ante el médico calificador, quien determinó que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo la vida.
Las autoridades dieron conocimiento del caso al Centro de Atención Temprana, instancia que quedó a cargo del seguimiento correspondiente.