Con un profundo agradecimiento por las muestras de cariño, confianza y acompañamiento de la ciudadanía, la diputada por Nogales, Marcela MAVAL reconoció el respaldo de las familias nogalenses que la acompañaron durante la presentación de su Segundo Informe de Trabajo y Resultados.
La legisladora expresó que este encuentro es una oportunidad para compartir los avances del trabajo realizado y refrendar el compromiso de seguir cerca de quienes le han brindado su confianza.
Me llevo en el corazón cada muestra de cariño, cada abrazo y cada palabra de aliento. Gracias por acompañarme, por confiar en mí y por ser parte de este camino. Mi compromiso es seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y de frente a la ciudadanía, expresó.
Finalmente, reiteró su agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este encuentro, asegurando que continuará trabajando con la misma convicción de servir y representar dignamente a las familias de Nogales.