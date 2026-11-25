Una mujer resultó lesionada tras el ataque de perro de la raza Pitbull cuando caminaba por una escalinata en calles de la colonia Los Encinos; propietario no fue localizado por las autoridades.
De acuerdo con el informe oficial, a las 15:05 horas agentes municipales atendieron un reporte sobre una persona lesionada por mordedura de can en el Andador Nueve de la colonia Los Encinos.
En el lugar, los oficiales se entrevistaron con Blanca, de 46 años de edad, quien relató que mientras caminaba por las escalinatas del sector le salió al paso un perro de talla mediana, pelaje gris, al que identificó como de raza pitbull. Según su versión, el animal la atacó y la mordió en la pierna derecha, a la altura del tobillo.
La afectada señaló que logró desprenderse del perro y posteriormente se dirigió a su domicilio, donde sus familiares solicitaron apoyo a través del número de emergencias.
La mujer manifestó conocer al presunto propietario del animal y agregó que acudiría por sus propios medios a recibir atención médica. No obstante, pese a la búsqueda realizada por las autoridades, no fue posible localizar al perro ni a su supuesto dueño.
Los hechos fueron puestos en conocimiento del Centro de Atención Temprana para el seguimiento correspondiente.