Como parte de sus actividades de cercanía y diálogo directo con la ciudadanía, Ramón Baldenebro “El Balde”, acompañado de su equipo de trabajo Team Balde, recorrió una vez más las calles de la colonia Conjunto Jardín, tocando puerta por puerta y dialogando con las y los vecinos para escuchar sus inquietudes e intercambiar puntos de vista.
Conjunto Jardín es un territorio que Baldenebro conoce muy bien, donde durante varios años ha mantenido presencia y contacto directo con sus habitantes. En este sector, el movimiento de la transformación cuenta con una importante aceptación, reflejada en la apertura de las familias para recibirlo y compartir sus perspectivas sobre el presente y futuro de Nogales.
Conjunto Jardín es una colonia que llevo muy presente, aquí hemos caminado durante años, hemos tocado muchas puertas y, sobre todo, hemos encontrado gente que cree en la transformación. Para mí es muy importante regresar, escuchar a las familias y demostrar que nuestro compromiso no es de una sola visita; aquí seguimos y aquí vamos a seguir, porque cuando se trabaja junto al pueblo, no hay vuelta atrás, expresó Ramón Baldenebro “El Balde”.
Conjunto Jardín vuelve a ser punto de encuentro, diálogo y compromiso; un territorio donde la transformación se vive caminando sus calles y escuchando a su gente.Porque la transformación se construye todos los días, caminando junto al pueblo, con cercanía, compromiso y convicción.