Con el objetivo de fortalecer las estrategias de localización en territorio, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, encabezada por Dante Noel Talavera Nieblas, llevó a cabo jornadas de búsqueda en campo en distintos puntos periféricos y zonas fronterizas de este municipio, en coordinación directa con colectivos ciudadanos y corporaciones de seguridad.
En un primer frente de trabajo, el personal de la Comisión estatal se trasladó a las localidades de San Miguel y Las Haciendas, donde desarrolló diligencias conjuntas con integrantes del colectivo Somos la Voz de los Desaparecidos. Para garantizar la integridad de los participantes durante los recorridos, se contó con un despliegue de seguridad y resguardo a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).
De igual forma, la dependencia estatal extendió sus labores hacia las inmediaciones de la franja fronteriza, específicamente en los sectores de El Bellotoso y La Comaya, acompañando las acciones del colectivo Buscadoras de la Frontera. En este punto, el perímetro de vigilancia y el acompañamiento operativo estuvieron integrados por elementos de la AMIC, la PESP y la Policía Municipal de Nogales.
De acuerdo con el informe de actividades, la coordinación interinstitucional entre las distintas instancias de seguridad y los colectivos permitió ampliar los recorridos, ejecutar diligencias en territorio y consolidar el trabajo conjunto dirigido a la búsqueda y localización de personas desaparecidas en esta región de Sonora.
En su informe oficial, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora precisa intervenciones y acompañamiento a colectivos civiles en diferentes municipios del Estado, como Guaymas, Suaqui Grande, Santa Ana, Hermosillo, Cajeme, Navojoa, entre otros.