Un total de 954 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) recibieron sus tarjetas de la Beca de Apoyo para el Transporte “Gertrudis Bocanegra”, dirigida a jóvenes de Educación Superior, tras concluir exitosamente la jornada de entrega realizada los días 23 y 24 de noviembre en las instalaciones de esta casa de estudios.
La distribución de los plásticos estuvo a cargo de representantes de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, quienes instalaron mesas de atención y cotejo documental para agilizar el trámite ante la nutrida asistencia del alumnado. Con la puesta en marcha de este esquema, Sonora se incorpora a las entidades del país que cuentan con una beca universal orientada a facilitar la movilidad de la comunidad universitaria.
De acuerdo con el informe institucional de la UTN, este respaldo representa un alivio directo a la economía de las familias nogalenses y contribuye a reducir los costos de traslado cotidiano hacia el campus, factor clave para garantizar la permanencia escolar y la continuidad en la formación profesional de las y los jóvenes.
La logística interna del encuentro fue coordinada por la Dirección de Apoyo Educativo de la universidad, encabezada por Laura Elena López Félix, cuya gestión permitió vincular a la población estudiantil con los servidores públicos encargados del programa y mantener un flujo ordenado durante ambos días de actividad.
Durante el desarrollo de la jornada, el rector de la UTN Miguel Ángel Salazar Candia, agradeció la disposición y el trabajo operativo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar para acercar este recurso directamente al plantel. Asimismo, la institución destacó que la entrega forma parte de las políticas educativas impulsadas por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo en la entidad del gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño.
Con la conclusión de esta entrega masiva, la Universidad Tecnológica de Nogales refrendó su compromiso de continuar sus gestiones en programas federales y estatales que fortalezcan el bienestar integral y el desarrollo académico de su matrícula estudiantil.