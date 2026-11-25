Con la convicción de que la transformación se construye escuchando de frente a la ciudadanía, Julia Huerta, aspirante de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, reafirmó su compromiso de mantener un diálogo permanente, abierto y a ras de suelo en cada sector del municipio.
A través de una narrativa cercana que responde con entusiasmo al ritmo de sus recorridos diarios, Julia Huerta destacó que generar espacios para conversar con vecinas y vecinos no es una actividad aislada, sino el eje central de su proyecto político y social.
¿Otra vez platicando con la gente? ¡Pues sí, esa es la idea! En la puerta de una casa, alrededor de una mesa o en asamblea: escucharnos, compartir información y darles espacio a las ideas de nuestra gente. Gracias por recibirme y darse un tiempo para conversar sobre lo que queremos para Nogales, expresó.
Esta dinámica de cercanía se refleja de manera contundente en asambleas informativas, donde cientos de habitantes se congregan para respaldar un movimiento que prioriza que la población esté enterada y participe activamente en las decisiones que definen el futuro de la ciudad.