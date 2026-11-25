Una vivienda utilizada como casa modelo dentro de un desarrollo habitacional fue blanco de un robo en el que los responsables se apoderaron de muebles, electrodomésticos y diversos artículos con un valor superior a los 128 mil pesos.
De acuerdo con información oficial, a las 09:55 horas del 24 de noviembre de 2026, elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de robo a casa habitación en la calle Elqui del fraccionamiento Serena Residencial.
En el lugar, los agentes se entrevistaron con un representante de la empresa propietaria del inmueble, quien explicó que la vivienda es utilizada como casa modelo. Señaló que la última inspección se realizó el 21 de noviembre de 2026 y en ese momento se encontraba en óptimas condiciones.
Sin embargo, al regresar al inmueble, el personal detectó la ausencia de 25 artículos diversos, entre ellos mobiliario de cocina, un refrigerador y un televisor. El valor estimado de lo sustraído asciende a 128 mil 240 pesos.
Durante la inspección, los oficiales observaron que la puerta principal no presentaba daños visibles, mientras que el marco de una ventana ubicada en la parte posterior de la vivienda mostraba alteraciones, por lo que se presume que pudo haber sido utilizado como punto de acceso.
De los hechos se dio conocimiento al Centro de Atención Temprana, instancia que quedó a cargo del seguimiento de las investigaciones correspondientes.