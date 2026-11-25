En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró el llamado a las mujeres a romper el ciclo de violencia y reportar cualquier situación de riesgo de manera inmediata al número de emergencias 9-1-1.
La dependencia enfatizó que ninguna mujer debe acostumbrarse a vivir entre gritos, humillaciones, amenazas, control o agresiones, al señalar que estas conductas constituyen formas de violencia que no deben normalizarse.
La coordinadora estatal de SALVA, Zulema Boneo Silva, destacó que el amor no lastima, no controla, no humilla ni destruye, por lo que invitó a las mujeres a reconocer que merecen vivir con respeto, dignidad, libertad y sin miedo.
Como parte de las acciones de prevención, SALVA recomendó a niñas, jóvenes y mujeres adultas no normalizar ninguna expresión de violencia, evitar guardar silencio por miedo o vergüenza y buscar ayuda y acompañamiento de familiares, amistades o instituciones especializadas.
Asimismo, recordó que las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo o sean víctimas de violencia pueden solicitar apoyo a través de las líneas 9-1-1 y 089 de denuncia anónima, disponibles las 24 horas del día durante todo el año. Cada reporte recibido es canalizado a la plataforma SALVA, donde se activan de manera inmediata los protocolos de atención y protección correspondientes.
Además de las líneas telefónicas de emergencia, la SSPC destacó que las mujeres cuentan con otras herramientas de apoyo, como las más de tres mil Zonas SALVA distribuidas en distintos puntos del estado, donde pueden solicitar resguardo y asistencia.
Otra opción disponible es la aplicación móvil Mujeres Seguras, que cuenta con un botón de alerta enlazado directamente al 9-1-1 para facilitar una respuesta rápida ante situaciones de emergencia.
Con este llamado, las autoridades estatales buscan fortalecer la cultura de la denuncia y la prevención, así como garantizar que más mujeres conozcan los mecanismos de apoyo disponibles para acceder a una vida libre de violencia.